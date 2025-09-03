«Капитал» объявил о большой скидке в минус 1 000 000 рублей

Сентябрь начался с сенсации: « Капитал » объявил скидку, которая звучит как футбольный счёт — минус 1 000 000 ₽ на квартиру.

Это не рекламный трюк. До 20 сентября можно купить квартиру в любом жилом комплексе застройщика и реально сэкономить до миллиона рублей.

Но важно одно — такие голы забивают только лично. В офисе продаж вас ждут:

квартира, подобранная под ваш запрос,

честный расчёт выгоды именно для вас,

возможность забронировать лучший вариант сразу, пока его не увёл другой «игрок».

Скидка миллион действует только до 20 сентября.

После финального свистка акция завершится.

Приходите в офис «Капитал» и забейте свой главный гол этой осени.