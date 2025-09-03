Кабмин РФ выделил дополнительные средства на поддержку льготной ипотеки

Российское правительство объявило о выделении более 100 миллиардов рублей на поддержку льготных ипотечных программ, сообщили в пресс-службе кабмина. Эти средства направят на субсидирование процентных ставок по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека». Дополнительное финансирование будет поступать из резервного фонда правительства РФ. Согласно опубликованному распоряжению, программа «Семейной ипотеки» сохранит льготную ставку в размере 6% для семей с детьми, тогда как для «Дальневосточной и арктической ипотеки» ставка составит всего 2%. Кроме того, более 37,4 миллиарда рублей из выделенных средств направят на субсидирование процентной ставки по «Льготной ипотеке», которая завершится 1 июля 2024 года, уточнили в правительстве.

