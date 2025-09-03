Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

«Русская община» в Минеральных Водах поддержала сотрудницу ПВЗ. Она обратилась к организации за помощью после того, как клиент вскрыл заказ и оскорбил ее за попытку оформить возврат, сообщает newstracker.ru. Представители общины нашли мужчину, добились его извинений и заявили, что будут держать следить за развитием данной ситуации.

Республика Удмуртия

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о проверке после инцидента в частной клинике Ижевска, где мальчик получил ожог после операции, сообщает udm-info.ru. Удмуртские правоохранители завели дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ростовская область

Отечественные поставщики, включая компании из Ростовской области, резко увеличили цены на свиной окорок: за год стоимость сырья возросла почти на 30%, информирует rostovgazeta.ru. Из-за роста цен производителям приходится менять рецептуру мясных продуктов или поднимать цены на колбасы с высоким содержанием свинины, что может оказать существенное влияние на уровень инфляции в стране.

Республика Татарстан

Татарстан получит 680 миллионов рублей на борьбу с безработицей. Эти деньги будут направлены на обучение кадров для ОПК и модернизацию службы занятости, которая получит крупнейшее финансирование среди регионов нашей страны. По информации портала inkazan.ru , республика не вошла в список субъектов, получивших субсидии на дополнительные мероприятия. В Казани отмечается нехватка кадров в промышленности, здравоохранении и строительстве, а также проблема трудоустройства инвалидов. Местные власти рассматривают возможность использования студенческих отрядов, чтобы закрыть некоторые вакансии.

Волгоградская область

После двухнедельной комы скончалась пассажирка поезда Волгоград — Москва. Она впала в неё 12 августа, когда возвращалась из отпуска с детьми. По информации novostivolgograda.ru , врачи на станции в Липецке посчитали, что женщина просто спит, и не оказали необходимую помощь. Позже в столице ей диагностировали венозный инфаркт. Была проведена трепанация черепа, но спасти женщину не удалось.

Нижегородская область

Глава СК Александр Бастрыкин будет контролировать расследование гибели пяти жителей Балахны, которые отравились поддельным алкоголем, приобретенном в местном магазине, известном как «весёлый гараж». По информации newsnn.ru , следственные органы рассматривают версию отравления метанолом или сивушными маслами, возбуждено уголовное дело.

Свердловская область

Жители Екатеринбурга обращаются с жалобами на таксистов у аэропорта Кольцово, которые завышают цены на поездки, особенно для приезжих и военнослужащих. Портал tagilcity.ru пишет, что один из водителей потребовал восемь тысяч рублей за короткий маршрут. По словам очевидцев подобные случаи происходят регулярно, а схемы используют местные нелегальные перевозчики.

Оренбургская область

Смертельное ДТП произошло в Оренбургской области. По информации 56orb.ru , около села Тупиковка водитель вылетел на встречную полосу, нарушив требование запрещающего знака. Это привело к столкновению с грузовиком. Водитель и пассажир легковой машины скончались на месте.

Тюменская область

Миллиардер из Тюмени вошел в сотню богатейших людей мира, сообщает nashgorod.ru . По информации агентства Bloomberg, председатель совета директоров и главный акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «СИБУР» Леонид Михельсон с начала года увеличил свое увеличил свое состояние на 2,28 миллиарда долларов — до 24,6 миллиарда долларов. Михельсон занимает 94 строчку рейтинга самых богатых людей планеты.

Омская область

На территории региона почти вдвое превышено содержание сероводорода в воздухе. Портал gorod55.ru сообщает, что в области снова объявили режим НМУ. 2 сентября от жителей нескольких районов поступили массовые жалобы на характерный запах сероводорода. Официальные данные регионального мониторинга подтвердили превышение допустимой нормы.

Карелия

В Карелии произошло убийство. 18-летний пасынок убил своего 37-летнего отчима. Как сообщает karelinform.ru , молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с родственником. В ходе конфликта он нанес мужчине несколько ножевых ударов в область груди. Пострадавший был направлен в больницу, но медики не смогли его спасти.

Приморский край

В Приморье за день усилиям санавиации четыре тяжелобольных пациента из отдаленных поселков были спасены, сообщает vostokmedia.com. Всех пациентов удалось доставить во Владивосток за один рейс. Младенец уже отправился домой, три взрослых пациента пока находятся под наблюдением врачей.

Башкирия

В Башкирии прокуратуре удалось добиться сноса незаконного загородного клуба на берегу Павловского водохранилища через суд, сообщает mkset.ru. Хозяин клуба построил там беседки с мангалами, баню-бочку и три пирса, не имея на это соответствующих разрешительных документов. Все постройки будут демонтированы. Отмечается, что водохранилище является важным источником питьевой воды для региона.

Краснодарский край

Портал kubanpress.ru сообщает, что в Краснодарском крае прошло задержание подозреваемого в убийстве женщины. Правоохранительные органы придерживаются версии, что Олег Коваленко расправился с Татьяной Магомедовой из-за конфликта с ее отцом, которому мстил за старый долг. Подозреваемый заманил жертву в машину, нанес ей несколько ударов ножом, после чего скрыл тело. Мужчина полностью признал вину и указал место захоронения.

Хабаровский край

В Хабаровском крае отца приговорили к семи месяцам ограничения свободы за гибель собственного сына, информирует transsibinfo.com. Мужчина оставил двухлетнего ребенка в ванной комнате без присмотра. Малыш, оставшись один, открыл кран с горячей водой и погиб от перегрева. Оцет полностью признал свою вину, после чего суд вынес обвинительный приговор.

Новосибирск

Житель Новосибирска, который всю жизнь работал строителем-сантехником, стал миллионером после того, как выиграл в 1607-м тираже «Русского лото», сообщает atas.info . Пенсионер, который всё ещё подрабатывает монтажом отопительного оборудования, случайно выбрал билет из верхней части пачки, который позволил ему получить главный приз — 1 000 000 рублей.

Челябинская область

Челябинский государственный университет (ЧелГУ) получит свыше 350 миллионов рублей на модернизацию Центра инженерных разработок «Опытные технологии: материалы, конструкции и комплектующие», сообщает kursdela.biz . Эта сумма состоит из федерального гранта в размере 280 миллионов рублей и 70 миллионов внебюджетного финансирования.

ХМАО

В Сургуте, согласно прогнозам синоптиков, сентябрь будет сухой и теплый. Бабье лето продлится минимум до 20-х чисел месяца. Первая неделя сентября будет преимущественно малооблачной и без существенных осадков. Днем воздух прогреется до температуры +15…+19 градусов, пишет muksun.fm . А вот к концу сентября специалисты обещают похолодание и первые ночные заморозки.

Красноярский край

В Красноярске произошло смертельное ДТП. Водитель «Газели» насмерть переехал трехлетнего ребенка. Как сообщает prmira.ru , трагедия произошла вечером во дворе одного из домов дома. Мальчик катался на беговеле, водитель при выезде из-за угла его не заметил и переехал ребенка.

Белгородская область

Боксёр из Белгорода поборется на ТНТ за звание «титана» и 10 миллионов рублей. По информации портала bel.ru , олимпийский чемпион Евгений Тищенко станет участником нового сезона шоу. Показ первых выпусков ожидается в октябре.

