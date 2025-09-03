Рязань
Аналитика ВТБ: Россия может увеличить рынок медтуризма в 3 раза

Российский рынок медицинского туризма в ближайшие годы может показать рост в 2,5-3 раза. По оценкам аналитиков, в 2030 году его годовой объем достигнет от 60 до 90 млрд рублей. Об этом в рамках ВЭФ-2025 заявил генеральный директор «ВТБ Медицина» Сергей Нечаев.

Россия занимает устойчивые позиции в таких направлениях, как репродуктивные технологии, сердечно-сосудистая хирургия, онкология и радиотерапия, иммунология, нейрохирургия и офтальмология. Эксперты отмечают, что высокое качество медицинской помощи, доступная цена и использование современных технологий обеспечивают конкурентоспособность российских клиник на международном рынке.

Развитие отечественного медицинского туризма стало возможным благодаря федеральному проекту «Развитие экспорта медицинских услуг», который завершился в декабре 2024 года. Он обеспечил объем экспорта медицинских услуг свыше 1 млрд долларов, а также способствовал формированию положительного имиджа российского здравоохранения за рубежом.

В мае запущен проект «ВТБ Медицина», целью которого стало продвижение медицинских услуг России за рубежом.

Сотрудничество с Министерством здравоохранения РФ направлено на повышение доступности и качества медицинской помощи для иностранных граждан. Сервис может послужить дополнительным стимулом для дальнейшего роста экспорта медицинских услуг, а также для смежных отраслей из-за потока туристов в Россию.

«Россия обладает всеми ресурсами для того, чтобы стать одним из ключевых направлений для медицинского туризма. Сейчас основная часть иностранных пациентов приезжает в нашу страну из СНГ, но наша задача — расширить географию и на другие дружественные регионы, такие как Ближний Восток, Азия, Африка и Латинская Америка. Развитие международных партнерств, активное участие в глобальных медицинских выставках и конференциях, а также создание специализированных программ для иностранных пациентов помогут привлечь клиентов в Россию из новых стран», — отметил Сергей Нечаев.