Жителям Рязанской области напомнили о проверке систем оповещения 1 октября

Плановая проверка по всей России пройдёт 1 октября с 10:40 до 10:43. Жителям напомнили, что в течение трёх минут будет звучать сирена, после чего на минуту планируется заменить эфирное телерадиовещание на информацию о проверке. Повторное оповещение прозвучит с 14:20 до 14:23.