Житель Рязани остался без газа из-за долга

Житель Рязани остался без газа из-за долга. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Рязань».

Специалисты приостановили подачу газа должнику на улице 6-й Аллейный проезд. Отмечается, что владелец коттеджа площадью более 400 квадратных метров не оплачивал потребленный газ и не передавал показания счётчика с марта 2024 года. За это время у него образовалась задолженность в размере 476 тысяч рублей.

Чтобы вернуть ресурс в дом. потребителю помимо основной суммы задолженности за газ, предстоит оплатить стоимость работ по прекращению поставки газа и последующему подключению.