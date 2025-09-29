Женщины спасли перебегающего дорогу крота в Рязанской области

Животное заметили на оживленной трассе недалеко от Константинова. «Топал через весьма оживленную дорогу прямо под колеса проезжающей машины. Я жмусь к обочине. Подруга выбегает спасать животину. „Только в руки его не бери!“ — кричу ей вслед я. Через несколько секунд возвращается с кротом. В руках. Ни страха, ни упрека», — отметила рязанка.