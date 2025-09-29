«Вести-Рязань»: восстановлена половина Мещерского леса после пожаров 2010 года

Рязань
В Мещере в 2010 году по подсчетам ученых, пожары уничтожили 120 тысяч гектаров леса. Запланировано под расчистку и лесовосстановление было лишь 84 тысячи. В итоге же за восемь лет лес восстановили лишь на половину от запланированных площадей — меньше, чем на 40 тысячах. Также в сюжете «Оки» экологи отметили, что причина таких пожаров — цикличность климатических условий: сухие, жаркие летние месяцы без дождя повторяются каждые 35-38 лет. «Сухие, бедные песчаные грунты тормозят скорость развития живых организмов. Здесь роль человека в том, чтобы хотя бы не подливать масла в огонь, готовиться к появлению пожароопасных лет», — подчеркнул завкафедры географии, экологии и туризма РГУ имени Есенина Алексей Водорезов.

Мещерские леса восстановили лишь на половину от запланированного после пожаров 2010 года. Об этом заявили в сюжете ГТРК «Ока» 29 сентября.

Как рассказали в эфире, в Мещере в 2010 году по подсчетам ученых, пожары уничтожили 120 тысяч гектаров леса.

«Однако запланировано под расчистку и лесовосстановление было лишь 84 тысячи. В итоге же за восемь лет лес восстановили лишь на половину от запланированных площадей — меньше, чем на 40 тысячах», — рассказали в сюжете.

Также экологи добавили, что причина таких пожаров — цикличность климатических условий: сухие, жаркие летние месяцы без дождя повторяются каждые 35-38 лет.

«Природа Мещеры уязвима — сухие, бедные песчаные грунты тормозят скорость развития живых организмов. Им плохо и тяжело. И здесь роль человека в том, чтобы хотя бы не подливать масла в огонь, готовиться к появлению пожароопасных лет», — подчеркнул завкафедры географии, экологии и туризма РГУ имени Есенина Алексей Водорезов.

Ранее стало известно, что в Рязанской области в 2025 году высадят около миллиона сеянцев сосны. Часть леса уже высадили весной. Осенью планируется посадить деревья на 243 гектарах.

Фото: кадры из сюжета ГТРК «Ока»