В Скопине благоустроят общественную территорию на улице Ленина за 20 миллионов

В Скопине благоустроят общественную территорию на улице Ленина. Начальная цена работ на сайте госзакупок — 20 миллионов 509 тысяч 391 рубль. Работы проведут в Скопине на улице Ленина, в районе домов №№ 183, 187, 191. Срок выполнения работ с даты заключения муниципального контракта и по 17 ноября 2025 года включительно. На территории установят детский игровой комплекс с горками, несколькими видами лазов, скалолазной стенкой, песочный дворик с горкой, карусель, качалку балансир, качалку на пружине, качалки двух других видов, теннисный бетонный стол спортивный комплекс, две парковые качели, скамейки — радиусную, несколько без спинки, семь лавочек бетонных со спинкой, урны бетонные и металлические.

Фото: сайт госзакупок