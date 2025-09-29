В Рязанском районе произошло массовое ДТП

Авария случилась на Солотчинском шоссе недалеко от пересечения с Большим рязанским кольцом. Судя по кадрам, там столкнулись три легковушки. «ДТП, перекресток в районе „62 кирпича“, „Берендей“», — говорится в сообщении.