В рязанской полиции прокомментировали инцидент со студентом техколледжа
Сотрудники ОМВД России по Советскому району проводят проверку. «По предварительной информации, студент потерял сознание», — поделились в пресс-службе. Известно, что студента госпитализировали из корпуса рязанского технологического колледжа на улице Введенской 24 сентября. По словам очевидцев, во время занятий первокурсник перестал реагировать на замечания и обращения одногруппников. Когда к нему подошел преподаватель и другие студенты, выяснилось, что молодой человек находится без сознания. На его парте заметили следы крови.
