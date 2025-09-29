В Рязанской области откроют два новых агротехкласса для подготовки специалистов

В Рязанской области открывают два новых агротехкласса. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза по региону. Соглашения о создании классов подписали врио ректора Рязанского ГАТУ Елена Правдина, директора СОШ № 1 и СОШ № 4 города Скопина, а также руководители местных предприятий. Правдина отметила, что к 2030 году в регионе планируется открыть около 220 агротехклассов, при этом город Скопин уже зарекомендовал себя как один из лидеров в этом направлении. Создание агротехклассов позволит школьникам глубже изучать биологию, физику, математику и основы аграрных профессий, что поможет им определиться с будущей профессиональной деятельностью.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Евгений Кошелкин подчеркнул важность агротехклассов для подготовки квалифицированных кадров. По его словам, такие инициативы способствуют углубленному изучению профильных предметов и формированию целеустремленных студентов, готовых к работе в агропромышленном комплексе.

Елена Правдина также отметила, что к 2030 году в регионе планируется открыть около 220 агротехклассов, при этом город Скопин уже зарекомендовал себя как один из лидеров в этом направлении. Создание агротехклассов позволит школьникам глубже изучать биологию, физику, математику и основы аграрных профессий, что поможет им определиться с будущей профессиональной деятельностью.

Фото: Минсельхоз Рязанской области