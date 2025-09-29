В Рязанской области мужчина обокрал дом бывшей возлюбленной

В полицию обратилась 41-летняя жительница рабочего поселка Шилово и сообщила, что, вернувшись домой, заметила следы взлома на окне. Затем выяснилось, что из тумбочки в комнате пропали 1500 рублей. Оперативники уголовного розыска осмотрели жилище и опросили заявительницу. Выяснилось, что недавно хозяйка рассталась с сожителем. Опрос местных жителей дал информацию, что мужчина спрятался в квартире у знакомой. Он оказался причастен к краже.