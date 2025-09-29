Рязань
В Рязанской области мужчина обокрал дом бывшей возлюбленной
Возбуждено уголовное дело.