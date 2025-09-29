В рязанской квартире произошел пожар

Судя по дыму из окон, загорелась квартира на третьем этаже. Часть жильцов еще находятся в доме. На месте работают пожарные. В пресс-службе МЧС уточнили, что сообщение о загорании квартиры поступило в 15:07. На месте работает пять единиц техники, 15 человек. Также рядом заметили полицию и скорую.

