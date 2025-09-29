В Рязани скончался выдающийся ученый-изобретатель

Владимира Капустина не стало 25 сентября. Он был выпускником Рязанского радиотехнического института (РРТИ) 1967 года. Он занимался расчетами последовательного обнаружения бортовых радиолокационных станций (БРЛС) для истребителя МиГ-31, а также разработкой зенитных ракетных комплексов серии «Бук». С 1991 по 2003 год он занимал должность первого заместителя главного конструктора ЗРК «Бук». В последующие два десятилетия руководил корпоративными и внешнеэкономическими вопросами компании.

После РРТИ продолжил обучение в очной аспирантуре Московского авиационного института по специальности «Радиолокация и радионавигация». Опубликовал более сотни научных работ и получил 60 патентов на свои изобретения.

С 1972 года Капустин работал в АО «НИИП имени В. В. Тихомирова». Там он занимался расчетами последовательного обнаружения бортовых радиолокационных станций (БРЛС) для истребителя МиГ-31, а также разработкой зенитных ракетных комплексов серии «Бук». С 1991 по 2003 год он занимал должность первого заместителя главного конструктора ЗРК «Бук». В последующие два десятилетия руководил корпоративными и внешнеэкономическими вопросами компании.

За свои достижения ученый был удостоен государственных наград, включая Госпремию СССР. Он также был Почетным машиностроителем и кавалером орденов «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Фото: группа РГРТУ ВКонтакте.