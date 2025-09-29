Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
10°
Втр, 30
11°
Срд, 01
12°
ЦБ USD 82.87 -0.74 30/09
ЦБ EUR 97.14 -0.54 30/09
Нал. USD 82.30 / 82.70 29/09 18:15
Нал. EUR 97.83 / 98.44 29/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 305
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
961
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 012
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 943
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани скончался выдающийся ученый-изобретатель
Владимира Капустина не стало 25 сентября. Он был выпускником Рязанского радиотехнического института (РРТИ) 1967 года. Он занимался расчетами последовательного обнаружения бортовых радиолокационных станций (БРЛС) для истребителя МиГ-31, а также разработкой зенитных ракетных комплексов серии «Бук». С 1991 по 2003 год он занимал должность первого заместителя главного конструктора ЗРК «Бук». В последующие два десятилетия руководил корпоративными и внешнеэкономическими вопросами компании.

В Рязани скончался выдающийся ученый-изобретатель. Об этом сообщили в соцсетях РГРТУ.

Владимира Капустина не стало 25 сентября. Он был выпускником Рязанского радиотехнического института (РРТИ) 1967 года.

После РРТИ продолжил обучение в очной аспирантуре Московского авиационного института по специальности «Радиолокация и радионавигация». Опубликовал более сотни научных работ и получил 60 патентов на свои изобретения.

С 1972 года Капустин работал в АО «НИИП имени В. В. Тихомирова». Там он занимался расчетами последовательного обнаружения бортовых радиолокационных станций (БРЛС) для истребителя МиГ-31, а также разработкой зенитных ракетных комплексов серии «Бук». С 1991 по 2003 год он занимал должность первого заместителя главного конструктора ЗРК «Бук». В последующие два десятилетия руководил корпоративными и внешнеэкономическими вопросами компании.

За свои достижения ученый был удостоен государственных наград, включая Госпремию СССР. Он также был Почетным машиностроителем и кавалером орденов «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Фото: группа РГРТУ ВКонтакте.