В Рязани произошло ДТП с участием скорой помощи

Отмечается, что авария случилась в понедельник, 29 сентября, на перекрестке проезда Яблочкова и улицы Циолковского. Столкнулись скорая помощь и кроссовер. Информация о пострадавших не поступала.