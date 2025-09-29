В Рязани произошло ДТП с участием скорой помощи
Отмечается, что авария случилась в понедельник, 29 сентября, на перекрестке проезда Яблочкова и улицы Циолковского. Столкнулись скорая помощь и кроссовер. Информация о пострадавших не поступала.
