В Рязани поймали трех закладчиков «синтетики»

В марте 2025 года на улице Сельских Строителей полицейские задержали двух 23-летних студенток одного из местных вузов во время размещения наркотиков в тайники. У одной из девушек были обнаружены 84 свертка с запрещенным веществом общей массой 76 граммов. Также вместе с ними задержали третьего участника — 20-летнего уроженца Нижнего Новгорода, временно проживавшего в Рязани. Молодой человек был розничным закладчиком. При досмотре у него нашли упаковку с производным N-метилэфедрона массой 60 граммов.

Установлено, что однокурсницы были оптовыми закладчицами и получали за это криптовалюту. Товар хранился в арендованной квартире на улице Татарской. Там обнаружили множество свертков с «синтетикой» четырех видов массой около 370 граммов, а также 14 граммов гашиша. В Рязани и Рыбном полицейские дополнительно обнаружили около 10 закладок с наркотиками, которые ранее сделали злоумышленницы.

Также вместе с ними задержали третьего участника — 20-летнего уроженца Нижнего Новгорода, временно проживавшего в Рязани. Молодой человек был розничным закладчиком. При досмотре у него нашли упаковку с производным N-метилэфедрона массой 60 граммов.

Всего из незаконного оборота изъяли 578 грамма наркотиков.

Злоумышленников заключили под стражу. Расследование продолжается.