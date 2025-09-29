Рязань
В Рязани по ряду адресов отключат электроэнергию
В Октябрьском районе Рязани отключат электроэнергию 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба РГРЭС.

Света не будет с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • Куйбышевское шоссе, д. 1, 3, 5, 5-а, 5-б, 5-е, 7, 11, 13, 15/12, 23а, 25стр1;
  • улица Северный переулок, д. 7.

В это время будут проводиться плановые работы.

Ранее сообщалось, кто из жителей Рязанской области останется без света 30 сентября.