В Рязани по ряду адресов отключат электроэнергию

В Октябрьском районе Рязани отключат электроэнергию 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба РГРЭС. Света не будет с 09:00 до 16:00 по следующим адресам: Куйбышевское шоссе, д. 1, 3, 5, 5-а, 5-б, 5-е, 7, 11, 13, 15/12, 23а, 25стр1; улица Северный переулок, д. 7. В это время будут проводиться плановые работы.