В Рязани отреставрировали редкий головной убор XIX века. Об этом сообщила пресс-служба РИАМЗа.
Мастер Ирина Риффель воссоздала вышивку на позатыльнике «сороки». Головной убор для замужних женщин создали в Мещерском крае.
Сложности в работе по реставрации вызвал двусторонний шов, создающий одинаковый рисунок с обеих сторон. После восстановления головной убор приобрел вид, близкий к первоначальному.
Фото: пресс-служба РИАМЗа.