В Рязани отреставрировали редкий головной убор XIX века

Мастер Ирина Риффель воссоздала вышивку на позатыльнике «сороки». Головной убор для замужних женщин создали в Мещерском крае. Сложности в работе по реставрации вызвал двусторонний шов, создающий одинаковый рисунок с обеих сторон. После восстановления головной убор приобрел вид, близкий к первоначальному.