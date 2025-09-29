Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 304
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
961
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 012
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 943
В Рязани открылся обновленный офис Сбербанка

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: ул. Народный бульвар, д. 11. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации, появилась игровая зона для детей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и продукты компаний-партнёров Сбера.

Клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, воспользоваться образовательным и автокредитом, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

«Мы рады представить жителям Рязани новый современный офис Сбербанка, оснащенный передовыми технологиями и ориентированный на удобство наших клиентов. Теперь посетители могут получать полный комплекс финансовых и сопутствующих услуг в комфортной атмосфере. Мы стремимся сделать взаимодействие с банком еще более простым, быстрым и приятным», — Ирина Амирова, руководитель Рязянским отделением Среднерусского банка Сбербанка.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.