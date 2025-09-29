В Рязани открылся обновленный офис Сбербанка

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: ул. Народный бульвар, д. 11. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации, появилась игровая зона для детей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и продукты компаний-партнёров Сбера.

Клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, воспользоваться образовательным и автокредитом, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

«Мы рады представить жителям Рязани новый современный офис Сбербанка, оснащенный передовыми технологиями и ориентированный на удобство наших клиентов. Теперь посетители могут получать полный комплекс финансовых и сопутствующих услуг в комфортной атмосфере. Мы стремимся сделать взаимодействие с банком еще более простым, быстрым и приятным», — Ирина Амирова, руководитель Рязянским отделением Среднерусского банка Сбербанка.