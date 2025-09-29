В Рязани образовался дефицит работников в сфере производства

В августе 2025 года открыли около 3,9 тысячи таких вакансий — это почти половина от общего числа предложений на рынке региона. В сфере «Рабочий персонал» индекс hh в августе составил 2,7, а в «Производстве, сервисном обслуживании» — 2,5, что говорит о нехватке специалистов: на одну вакансию приходится всего два-три резюме. Зарплаты в рабочих и производственных профессиях также показывают уверенный рост.

