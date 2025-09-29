Рязань
В Рязани образовался дефицит работников в сфере производства
В августе 2025 года открыли около 3,9 тысячи таких вакансий — это почти половина от общего числа предложений на рынке региона. В сфере «Рабочий персонал» индекс hh в августе составил 2,7, а в «Производстве, сервисном обслуживании» — 2,5, что говорит о нехватке специалистов: на одну вакансию приходится всего два-три резюме. Зарплаты в рабочих и производственных профессиях также показывают уверенный рост.

В Рязани образовался дефицит работников в сфере производства. Об этом сообщает сервис hh.ru.

Отмечается, что в августе 2025 года открыли около 3,9 тысячи таких вакансий — это почти половина от общего числа предложений на рынке региона.

В сфере «Рабочий персонал» индекс hh в августе составил 2,7, а в «Производстве, сервисном обслуживании» — 2,5, что говорит о нехватке специалистов: на одну вакансию приходится всего два-три резюме.

Зарплаты в рабочих и производственных профессиях также показывают уверенный рост:

  • Химик-технолог (технолог-разработчик) ЛКМ, от 250 000 до 300 000 ₽ за месяц;
  • Наладчик станков с ЧПУ, от 215 000 ₽ за месяц;
  • Водитель-экспедитор с автомобилем 1, 5-3 тонны, от 200 000 до 300 000 ₽ за месяц;
  • Токарь-револьверщик, от 190 000 ₽;
  • Сварщик, от 170 000 до 230 000 ₽.