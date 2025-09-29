В Рязани из-за ямы на дороге произошло ДТП

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 29 сентября. на улице Вокзальной. Автомобиль попал в большую дорожную яму. На месте работали сотрудники полиции. «Сотрудники оформляли попадание в яму. Будьте аккуратнее, яма реально огромная», — отметил очевидец.