В Рязани из лесопаркового пояса намерены исключить пять земельных участков
В Рязани из лесопаркового зеленого пояса намерены исключить пять земельных участков. Соответствующая информация содержится в проекте постановления министерства природопользования Рязанской области. Планируют исключить участки, общая площадь которых превышает 246 тысяч квадратных метров. Речь идет о территориях около Пойменного проезда, реки Плетенки в Юбилейном районе, 1-го Борковского карьера, а также в селе Передельцы, Размер лесопаркового зеленого пояса компенсируется участком площадью 345 тысяч 801 квадратный метр около села Борисково. Отмечается, что данная территория занята лесными насаждениями.

В Рязани из лесопаркового зеленого пояса намерены исключить пять земельных участков. Соответствующая информация содержится в проекте постановления министерства природопользования Рязанской области.

Планируют исключить участки, общая площадь которых превышает 246 тысяч квадратных метров. Речь идет о территориях около Пойменного проезда, реки Плетенки в Юбилейном районе, 1-го Борковского карьера, а также в селе Передельцы,

Размер лесопаркового зеленого пояса компенсируется участком площадью 345 тысяч 801 квадратный метр около села Борисково. Отмечается, что данная территория занята лесными насаждениями.

Ранее из ЛЗП также планировали исключить несколько участков.