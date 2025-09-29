В Госдуме высказались о вероятности военного конфликта с Европой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что угрозы прямого военного конфликта между Россией и Евросоюзом отсутствуют, однако конфронтация между сторонами все еще сохраняется. Об этом сообщила «Лента. ру». Чепа отметил, что Россия предлагает Европе рассмотреть возможности для снижения напряженности и поиска провокаторов, однако европейские страны избегают такого диалога. Он охарактеризовал это поведение как «странное», подчеркивая, что сотрудничество в этом направлении было бы полезным.

