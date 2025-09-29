В Госдуме призвали к изменению налогового режима для мигрантов

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев высказал мнение о необходимости изменения налогового режима для мигрантов в России в интервью радио Sputnik. Он подчеркнул, что мигранты, не имеющие трудового стажа в стране, не должны претендовать на пенсии. «Кто не работает, тот не ест», — заявил Матвеев, добавив, что мигранты, которые получили паспорт, но не трудились ни дня, не могут рассчитывать на пенсию в России. По его мнению, право на пенсию должно быть у тех, кто действительно работал в стране и делал отчисления в течение минимум 15 лет.

