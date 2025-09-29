Рязань
Ушла из жизни Татьяна Агаева, заслуженный деятель искусства России
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости