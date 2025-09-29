Ушла из жизни Татьяна Агаева, заслуженный деятель искусства России

Скончалась на 79-м году жизни Татьяна Агаева, заслуженный деятель искусств России. Это произошло после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Вахтангова, где женщина была музыкальным руководителем. Татьяна Агаева посвятила более 37 лет своей жизни Театру Вахтангова, сохраняя и развивая лучшие традиции театрального искусства. С 1993 года она преподавала в Театральном институте имени Щукина, где возглавляла кафедру «Музыкальная выразительность актера» и делилась своим опытом с молодыми актерами. Агаева также проводила мастер-классы для студентов и профессионалов из Франции, Италии и Германии. В ее творческом багаже — участие в записи музыки к более чем 150 кинофильмам и ряд фондовых записей на фирме «Мелодия».

«Скорбная весть пришла сегодня в Театр Вахтангова. После продолжительной болезни ушла из жизни Татьяна Николаевна Агаева — заслуженный деятель искусств России, руководитель музыкальной части Театра имени Евгения Вахтангова, заведующая кафедрой музыкальной выразительности актера Театрального института имени Бориса Щукина, профессор», — говорится в сообщении театра.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости