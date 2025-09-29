Ученые назвали неочевидную причину остановки дыхания во сне
Отмечается, что на это влияет загрязненный воздух. По данным исследования, эффект может показаться незначительным для отдельного пациента, но в масштабах населения это значит, что тысячи людей переходят в более тяжелую категорию заболевания.
