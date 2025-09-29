Три человека пострадали при столкновении фуры с легковушкой в Рязани

ДТП случилось днем 28 сентября на 180-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани. 43-летний житель Республики Беларусь, управляя грузовым автомобилем «Даф» с полуприцепом, столкнулся с автомобилем Opel под управлением 36-летнего жителя Скопинского района. В результате пострадали водитель легковушки и его пассажиры в возрасте 41 года и 49 лет. Им оказана медицинская помощь.

Три человека пострадали при столкновении фуры с легковушкой в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

ДТП случилось днем 28 сентября на 180-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани. 43-летний житель Республики Беларусь, управляя грузовым автомобилем «Даф» с полуприцепом, столкнулся с автомобилем Opel под управлением 36-летнего жителя Скопинского района.

В результате пострадали водитель легковушки и его пассажиры в возрасте 41 года и 49 лет. Им оказана медицинская помощь.