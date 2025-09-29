Три человека погибли на пожарах в Рязанской области за неделю

За неделю на территории Рязанской области ликвидирован 51 пожар: 20 техногенных, 21 загорание мусора, 10 загораний травы и стерни. Огнем уничтожено и повреждено 21 строение, 6 единиц техники. Погибло 3 человека, 1 человек получил травмы.

