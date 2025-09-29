Силуанов: снижение порога НДС нужно для пресечения незаконных схем

Минфин предлагает снизить порог выручки МСП на «упрощенке» для перехода к уплате НДС с 60 млн до 10 млн рублей. По словам Силуанова, снижение порога необходимо для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса. Цель меры — борьба с дроблением бизнеса и уходом от уплаты налогов. «Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств. Цель данной меры — борьба с дроблением бизнеса, соответственно, — с уходом от уплаты налогов. Подсчитано, что у компаний с оборотом в 10 млн рублей и ниже теряется экономический смысл дробить бизнес», — сказал министр финансов РФ.

