Силуанов: снижение порога НДС нужно для пресечения незаконных схем

Снижение порога НДС нужно для пресечения незаконных схем. Об этом ТАСС рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минфин предлагает снизить порог выручки МСП на «упрощенке» для перехода к уплате НДС с 60 млн до 10 млн рублей. По словам Силуанова, снижение порога необходимо для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса. Цель меры — борьба с дроблением бизнеса и уходом от уплаты налогов.
«Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств. Цель данной меры — борьба с дроблением бизнеса, соответственно, — с уходом от уплаты налогов. Подсчитано, что у компаний с оборотом в 10 млн рублей и ниже теряется экономический смысл дробить бизнес», — сказал министр финансов РФ.