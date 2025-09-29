Рязанские врачи спасли 100-летнюю пациентку с инсультом

Самочувствие пенсионерки внезапно ухудшилось после похода в магазин. У нее появилась слабость в правой стороне тела и нарушилась речь. Соседи вызвали скорую, которая доставила пожилую женщину в больницу. Медики диагностировали инфаркт головного мозга (ишемический инсульт). Специалисты оперативно провели тромболитическую терапию и начали необходимое лечение. По данным медучреждения, у пациентки полностью восстановилась речь, движения в правых конечностях, паралич не развился. Пенсионерку выписали в удовлетворительном состоянии.

Рязанские врачи спасли 100-летнюю пациентку с инсультом. Об этом сообщила пресс-служба ОКБ.

Самочувствие пенсионерки внезапно ухудшилось после похода в магазин. У нее появилась слабость в правой стороне тела и нарушилась речь. Соседи вызвали скорую, которая доставила пожилую женщину в больницу.

Медики диагностировали инфаркт головного мозга (ишемический инсульт). Специалисты оперативно провели тромболитическую терапию и начали необходимое лечение.

По данным медучреждения, у пациентки полностью восстановилась речь, движения в правых конечностях, паралич не развился. Пенсионерку выписали в удовлетворительном состоянии.