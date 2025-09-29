Рязанская область заняла 26 место в рейтинге по доступности жилья в ипотеку
Согласно исследованию, доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке в Рязанской области составляет 18,9%. Размер ежемесячного ипотечного платежа в регионе составляет 62,3 тыс. рублей. Лидерами рейтинга стали ЯНАО, ХМАО и Чукотка. Сложнее всего взять ипотеку, по данным исследования, в Дагестане, Крыму и Севастополе.
Рязанская область заняла 26 место в рейтинге по доступности жилья в ипотеку. Исследование представило РИА Новости.
