Рязанская область заняла 26 место в рейтинге по доступности жилья в ипотеку

Согласно исследованию, доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке в Рязанской области составляет 18,9%. Размер ежемесячного ипотечного платежа в регионе составляет 62,3 тыс. рублей. Лидерами рейтинга стали ЯНАО, ХМАО и Чукотка. Сложнее всего взять ипотеку, по данным исследования, в Дагестане, Крыму и Севастополе.

Рязанская область заняла 26 место в рейтинге по доступности жилья в ипотеку. Исследование представило РИА Новости.

Согласно исследованию, доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке в Рязанской области составляет 18,9%. Размер ежемесячного ипотечного платежа в регионе составляет 62,3 тыс. рублей.

Лидерами рейтинга стали ЯНАО, ХМАО и Чукотка. Сложнее всего взять ипотеку, по данным исследования, в Дагестане, Крыму и Севастополе.