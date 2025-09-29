Рязанская наркоторговка получила 11 лет колонии за сбыт наркотиков

Октябрьский районный суд вынес приговор 25-летней женщине, ранее судимой за преступления, связанные с наркотиками. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры. Ее признали виновной в незаконном обороте наркотических средств и приговорили к 11 годам лишения свободы. Уточняется, что в марте 2025 года осужденная была задержана сотрудниками правоохранительных органов после того, как у нее было изъято более 14 граммов наркотического средства, предназначенного для сбыта. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Ее признали виновной в незаконном обороте наркотических средств и приговорили к 11 годам лишения свободы. Судебное разбирательство прошло по статьям 30, 228.1 и 228 УК РФ.

