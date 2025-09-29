Рязанка получила деньги за рождение несуществующих детей

Установлено, что в октябре 2022 года 42-летняя жительница Михайловского районе обратилась в соцслужбу для получения господдержки. Она показала поддельные документы о рождении детей, которых на самом деле не было. Злоумышленница получила более 82 тысяч рублей материнского капитала и свыше 830 тысяч рублей помощи от государства на третьего и последующих детей. С учетом смягчающих обстоятельств и частичного возврата средств ей назначили 2 года и 6 месяцев условного лишения свободы. Также она обязана вернуть все незаконно полученные деньги.

