Рязанцы рассказали, будут ли они брать отпуск на осенние каникулы детей

Рязанцы рассказали, будут ли они брать отпуск на осенние каникулы детей. Об этом сообщает сервис SuperJob.

16% родителей учеников в этом году планируют приурочить отпуск ко времени осенних каникул в школах, чтобы уделить больше времени детям.

Намерения родителей сильно зависят от того, в каком классе учится их ребенок. Так, будут в отпуске 19% родителей младшеклассников, 13% родителей учащихся среднего звена и лишь 6% родителей учащихся 10—11 классов.

67% родителей не станут брать отпуск на время осенних каникул детей-школьников.