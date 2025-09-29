Рязанцы пожаловались на состояние кафе, в котором в 2022 году произошло убийство

Жалобу написала жительница дома № 64 по Первомайскому проспекту. «Во дворе дома стоит постройка — это бывшее кафе. Собственник помещения не следит за его состоянием: везде валяются камни, разбитая тротуарная плитка, арматура и прочий мусор», — отметила рязанка. По ее словам, жители обращались с вопросами к хозяину помещения, тот обещал, что кафе скоро откроется. Однако ремонта не происходит. «Постоянно подъезжают на машинах и проникают в помещение непонятные люди. Чем они там занимаются, когда нет ни света, ни воды — вопрос, который сильно волнует жителей», — подчеркнула рязанка. Ежедневно мимо помещения проходят школьники, ученики музыкальной студии и гости города, написала девушка.

Рязанцы пожаловались на состояние кафе, в котором в 2022 году произошло убийство. Сообщение с опасениями прислали в редакцию РЗН. Инфо в понедельник, 29 сентября.

Жалобу написала жительница дома № 64 по Первомайскому проспекту.

«Во дворе дома стоит постройка — это бывшее кафе. Собственник помещения не следит за его состоянием: везде валяются камни, разбитая тротуарная плитка, арматура и прочий мусор», — отметила рязанка.

По ее словам, жители обращались с вопросами к хозяину помещения, тот обещал, что кафе скоро откроется. Однако ремонта не происходит.

«Постоянно подъезжают на машинах и проникают в помещение непонятные люди. Чем они там занимаются, когда нет ни света, ни воды — вопрос, который сильно волнует жителей», — подчеркнула рязанка.

Ежедневно мимо помещения проходят школьники, ученики музыкальной студии и гости города, написала девушка.

Напомним, 17 июня 2022 года в рязанском кафе убили человека. Момент убийства попал на видео.

Следователи раскрыли преступление по горячим следам. Установлено, что между обвиняемым, являющимся ИП, и его знакомым произошел конфликт. Мужчины поспорили из-за распределения прибыли кафе. Во время конфликта предприниматель несколько раз выстрелил в знакомого. От полученных ранений тот умер. Обвиняемый скрылся, выбросив оружие.

Суд признал 42-летнего рязанца признали виновным в убийстве и незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Он получил 10 лет тюрьмы.