Рязанцы на месяц остались без газа из-за аварийного отключения

Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели. Местные жители рассказали, что в доме № 7А на улице Интернациональной 6 сентября произошло аварийное отключение газа. Однако спустя четыре недели проблему так и не решили. В АО «Рязаньгоргаз» по Московскому району жителям заявили, что для возобновления подачи газа необходимо обратиться в управляющую компанию «ЖЭУ № 11». «По телефону указали, что газ — это не водоснабжение, а брать на себя такую ответственность они не могут. По итогу в попытке получить хоть какую-то информацию о сроках круг замкнулся, так и не дав должного результата», — рассказал рязанец. Также он уточнил, что из-за проблем с газоснабжением жители вынуждены посещать места общественного питания или пользоваться электроплитами.

