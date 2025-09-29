Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
10°
Втр, 30
11°
Срд, 01
12°
ЦБ USD 82.87 -0.74 30/09
ЦБ EUR 97.14 -0.54 30/09
Нал. USD 82.30 / 82.70 29/09 18:15
Нал. EUR 97.83 / 98.44 29/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 304
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
961
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 012
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 943
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы на месяц остались без газа из-за аварийного отключения
Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели. Местные жители рассказали, что в доме № 7А на улице Интернациональной 6 сентября произошло аварийное отключение газа. Однако спустя четыре недели проблему так и не решили. В АО «Рязаньгоргаз» по Московскому району жителям заявили, что для возобновления подачи газа необходимо обратиться в управляющую компанию «ЖЭУ № 11». «По телефону указали, что газ — это не водоснабжение, а брать на себя такую ответственность они не могут. По итогу в попытке получить хоть какую-то информацию о сроках круг замкнулся, так и не дав должного результата», — рассказал рязанец. Также он уточнил, что из-за проблем с газоснабжением жители вынуждены посещать места общественного питания или пользоваться электроплитами.

Рязанцы около месяца вынуждены жить без газа из-за аварийного отключения. Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели.

Местные жители рассказали, что в доме № 7А на улице Интернациональной 6 сентября произошло аварийное отключение газа. Однако спустя четыре недели проблему так и не решили. В АО «Рязаньгоргаз» по Московскому району жителям заявили, что для возобновления подачи газа необходимо обратиться в управляющую компанию «ЖЭУ № 11».

«По телефону указали, что газ — это не водоснабжение, а брать на себя такую ответственность они не могут. По итогу в попытке получить хоть какую-то информацию о сроках круг замкнулся, так и не дав должного результата», — рассказал рязанец.

Также он уточнил, что из-за проблем с газоснабжением жители вынуждены посещать места общественного питания или пользоваться электроплитами. По словам рязанца, некоторые соседи задумывались и о покупке газового баллона.