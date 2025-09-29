Рязанцев предупредили о резком похолодании

ЦФО окажется под воздействием холодной части антициклона, температура воздуха обретет отрицательные показатели. Такая же погода будет в ночь на среду и в четверг. При этом к пятнице, 3 октября, ночные температуры начнут подниматься.

Рязанцев предупредили о резком похолодании. Об этом сообщает RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

