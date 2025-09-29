Рязанцам назвали признаки обмана при продаже автомобиля
Россиянам назвали пять признаков обмана при продаже автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказали в службе модерации «Авто. ру».
Самый популярный из сценариев — продажа идеального автомобиля по нереальной цене.
Также лучше не связываться с продавцами, которые объясняют низкую стоимость автомобиля личной душещипательной историей, например, разводом, болезнью или переездом.
Еще один признак мошенничества — уклонение от разговора по телефону.
Насторожить покупателя должно давление в разговоре и просьба о переводе денег до личной встречи, например, чтобы забронировать машину или оплатить бензин для ее перегона из другого города.