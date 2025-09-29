Рязанца осудили за незаконный оборот наркотиков
Осужденный намеревался сбыть наркотики в Рязани. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Рязанца осудили за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Осужденный намеревался сбыть наркотики в Рязани. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.
Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.