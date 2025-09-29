Руководителей рязанской компании осудят за сокрытие 35 млн налогов

Установлено, что руководители рязанского предприятия, занимающегося охранной деятельностью, оформили фиктивные сделки по приобретению в 2021—2023 годах товаров и услуг у 95 коммерческих организаций, которые в действительности их не поставляли, и представили налоговые декларации по НДС за указанные периоды с заведомо ложными сведениями в налоговый орган. В результате данных действий обвиняемых предприятие не исчислило и не уплатило НДС на сумму более 35 млн рублей.

Руководителей рязанской компании осудят за сокрытие 35 млн налогов. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.