Путин присвоил рязанке почетное звание «Заслуженный врач РФ»

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» заведующей отделением ГБУ Рязанской области «Женская консультация № 1» Светлане Васильевне Потаповой. Указ о награждении был подписан 26 сентября 2025 года. Светлана Васильевна — высококвалифицированный врач с опытом работы более 30 лет, из которых свыше 20 лет она отдала женской консультации № 1 города Рязани. Она сыграла важную роль в развитии системы здравоохранения женщин и оказании акушерско-гинекологической помощи в регионе.