Президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении призыва граждан на военную службу в период с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в этот период планируется призвать 135 тысяч граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву.

В указе также содержится предписание об увольнении с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек. Выполнение всех необходимых мероприятий, связанных с призывом, будет обеспечено правительством РФ, региональными властями и призывными комиссиями.

Кроме того, федеральным министрам и руководителям федеральных служб поручено обеспечить призыв граждан, работающих в федеральных министерствах и других органах исполнительной власти, а также в организациях, подведомственных этим ведомствам.