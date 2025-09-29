На популярном пляже Рязанского района обнаружили фекальное загрязнение водоема

На популярном пляже Рязанского района обнаружили фекальное загрязнение водоема. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время проверки санитарно-эпидемиологических норм на территории села Дубровичи в воде обнаружили превышение содержания общих колиформных бактерий, энтерококков и кишечной палочки. Это означает, что в ней содержатся отходы жизнедеятельности людей или животных.

Индивидуального предпринимателя оштрафовали согласно ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). С середины августа 2025 года пляж не работает.