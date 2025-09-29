Молодого рязанца отправят в колонию за попытку распространить наркотики

Известно, что в мае 2025 года 19-летний житель областного центра вместе с соучастником планировал сбыть запрещенные вещества. Полицейские предотвратили преступление и изъяли 0,42 г наркотиков. Злоумышленника признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

