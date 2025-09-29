Минфин РФ предложил установить для иноагентов единую ставку НДФЛ в 30%

Министерство финансов России подготовило новое предложение, касающееся ограничения прав иностранных агентов в использовании налоговых преференций. Согласно опубликованным материалам на сайте министерства, для иностранных агентов будет установлена единая налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%. В рамках данного предложения иностранные агенты также лишатся возможности получать налоговые вычеты на долгосрочные инвестиции, а также освобождения от налогообложения доходов от продажи активов, дарения и наследования.

