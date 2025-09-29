Минфин предложило ввести налоговые льготы для семей с детьми и участников СВО

Законопроект касается транспортного и земельного налогов. Также предусмотрена льгота при продаже недвижимости. По информации ведомства, право на льготы могут получить не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и те, в которых есть недееспособные члены, независимо от их возраста. Кроме того, будут учитываться доходы граждан.