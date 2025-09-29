Мэрия Рязани объявила о поиске наследников двух квартир

Мэрия Рязани объявила о поиске наследников двух квартир, которые могут признать выморочным имуществом. Соответствующее извещение опубликовали в газете «Рязанские ведомости». Администрация разыскивает наследников следующего имущества: квартира 25, расположенная по адресу: улица Урицкого, дом 18к1. Собственником являлся Горюшкин Игорь Валентинович, умерший 21.08.2024; ½ доли в праве на квартиру 16, расположенную по адресу: улица Черновицкая, дом 38к3, собственником являлся Бебенин Алексей Иванович, умерший 17.07.2021. Наследников или людей, обладающих информацией о них, просят обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации по адресу улица Пожалостина, дом 27, кабинет № 3, тел. 25-85-69.