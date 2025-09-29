Mash: в России началась пандемия сухого глаза

По данным издания, жертвами заболевания в основном стали офисные работники. Отмечается, что случаев недуга в «последнее время так много, что врачи говорят о целой пандемии». Большинство россиян жалуется на жжение, сухость и воспаление глаз. Все начинается с легкого дискомфорта, слезотечения на ветру и усталости. Причиной всплеска заболевания считают чрезмерное пользование гаджетами и компьютером.