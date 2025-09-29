Эксперты сообщили о скором подорожании доллара

Эксперты сообщили о скором подорожании доллара. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на инвестиционного стратега Александра Бахтина.

По его словам, с первых чисел октября можно ждать движения доллара в направлении 85 рублей. В октябре курс может формироваться вокруг этих значений, а к концу осени вероятен выход доллара к 86-87 рублям.

Базовые факторы против рубля — снижение процентных ставок в экономике, сезонное сокращение положительного сальдо платежного баланса и высокий бюджетный дефицит.